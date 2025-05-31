Kapalı Alan Korkusu Bu Burçlarda Daha Sık Görülüyor: Astrologlar Uyarıyor

Psikologlar, kişinin panik haline geçmesini tetikleyen faktörlerin bireysel deneyimlerle ilişkili olduğunu belirtirken, astrologlar doğum haritasındaki etkilerin de belirleyici olabileceğini savunuyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre, klostrofobiye en çok yatkın olan burçlar İkizler, Terazi ve Kova.



İkizler

Hava elementiyle özdeşleşen İkizler burcu, özgürlüğüne düşkün yapısıyla biliniyor. Fiziksel alanlarda da aynı özgürlüğü arayan bu burcun temsilcileri, kapalı ve havasız ortamlarda kendilerini baskı altında hissedebiliyor. Özellikle yer altında bulunan alanlar, örneğin metro istasyonları ya da bodrum katlar, İkizler için büyük bir kaygı kaynağı. Bu nedenle ihtiyaç duymadıkça bu tür mekanlara girmekten kaçınabiliyorlar.

Terazi

Zarafeti ve denge arayışıyla tanınan Terazi burcu, dar ve kapalı alanlardan ciddi anlamda rahatsızlık duyabiliyor. Özellikle hareket eden dar mekanlar, örneğin asansörler, bu burç için adeta bir kâbusa dönüşebiliyor. Bazı Terazi bireyleri, yüksek katlara bile yürüyerek çıkmayı tercih ediyor çünkü bu, onlara kontrol hissi veriyor. Kontrol kaybı ise Terazi'nin en büyük huzursuzluk kaynaklarından biri.

Kova

Yenilikçi ve özgür ruhlu yapısıyla öne çıkan Kova burcu da klostrofobiye yatkın burçlar arasında yer alıyor. Kova bireylerinin uçak korkusu, genellikle yükseklikle değil, uçağın sunduğu kapalı ve sınırlı alanla ilgilidir. Bu burcun insanları, özgürlüklerine fiziksel anlamda da oldukça önem verdikleri için kaçışın mümkün olmadığı mekanlarda kendilerini baskı altında hissedebiliyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi