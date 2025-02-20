Trump'ın Tartışma Yaratan Kararnamesiyle İlgili Yeni Gelişme

ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkını engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti. NBC News’ün haberine göre, Adalet Bakanlığı, söz konusu kararnamenin uygulanabilmesi için temyiz mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Ancak Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'nden üç yargıç, bakanlığın talebini kabul etmeyerek kararnameyi yürürlüğe koymama kararı aldı.

TARTIŞMA YARATAN KARARNAME

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan çocukların otomatik olarak vatandaşlık kazanmasını engelleyen bir kararname imzalamıştı. Tartışma yaratan kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açarken, Seattle Bölge Yargıcı 23 Ocak'ta düzenlemeyi "anayasaya aykırı" bularak geçici olarak durdurdu. Ardından, Maryland eyaletinde bir yargıç 6 Şubat’ta kararnameye karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı.

ABD’de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, doğum yerleri nedeniyle vatandaşlık hakkı elde ediyor. Trump'ın kararnamesi yürürlüğe girerse ABD'de doğan çocuklar artık vatandaş olamayacak.

Kaynak: AA