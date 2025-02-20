Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı, "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülünün sahibi oldu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü

11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan Tamer Karadağlı'ya "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildi.

Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü - Resim : 1

“Radyo Efebey” tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve "Vatana Değer Katanlar" temasıyla gerçekleştirilen "2. Geleneksel Yılın Enleri Ödülleri" dün akşam düzenlendi.

Adana Arkeoloji Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen törenle Karadağlı'ya "sanata ve kültüre verdiği katkı" nedeniyle ödülü takdim edildi.

Tamer Karadağlı'ya 'Yılın Başarılı Bürokratı' Ödülü - Resim : 2

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı hem ekran önü hem de seslendirme alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Karadağlı 1967 yılında Ankara'da doğdu.

Çocukluk döneminde ailesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Ailesinin Türkiye'ye dönmesi üzerine eğitimine burada devam etti.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünde okudu. En çok geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Çocuklar Duymasın dizisindeki "Haluk" karakteriyle bilinir.

Daha önce Arzu Balkan ile evlenen Karadağlı’nın bir çocuğu var. Karadağlı, 2021 yılında ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

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