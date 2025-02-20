Uşak’ta Narkotik Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Uşak’ta gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, bir miktar sentetik ecza, 6 kullanımlık A-4 bonzai, 13 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahları delil olarak muhafaza altına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA