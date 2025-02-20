Uşak’ta Narkotik Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, bir miktar sentetik ecza, 6 kullanımlık A-4 bonzai, 13 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahları delil olarak muhafaza altına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1’i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA