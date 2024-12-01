Tamer Karadağlı Kendisini 'Ak Kartal'a Benzetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirilen Tamer Karadağlı, kendisine hediye edilen tablo için yaptığı yorumla gündem oldu. Karadağlı, ak başlı kartal tablosunu işaret ederek, "Sanki bana benziyor bu ak başlı kartal" dedi.

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Tamer Karadağlı Kendisini 'Ak Kartal'a Benzetti

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildiğinden beri yaptığı ilginç çıkışlar nedeniyle eleştirilerin odağında olan Tamer Karadağlı, bu kez de kendisine hediye edilen bir tablo için söyledikleriyle gündeme geldi.

DurakMedya'da yer alan habere göre, ressam Buket Önyürü ile makam odasında bir araya gelen Karadağlı, sanatçının kendisine hediye ettiği kartal tablosuyla poz verdi. Karadağlı, tablo için "Değerli arkadaşım Buket'e bu muhteşem hediyesi için çok teşekkür ederim. Sanki bana benziyor bu ak başlı kartal" dedi.

Tamer Karadağlı Kendisini 'Ak Kartal'a Benzetti - Resim : 1

Tamer Karadağlı, kendisine hediye edilen tabloyu makam odasında en güzel yere astığını söyledi.

TAMER KARADAĞLI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Tamer Karadağlı’nın bazı Devlet Tiyatroları sanatçılarıyla ilgili “Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin” açıklamasını eleştiren sanatçı Gaye Filiz Alacacı, kurumda telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu iddia etti.

Tamer Karadağlı Kendisini 'Ak Kartal'a Benzetti - Resim : 2

Ardından Karadağlı'nın Van'da görevli iki sanatçıyı "Müdürümle uğraşırsanız Van’ı dağıtırım, tam düzeninizi kurmuşken ikinizi de sürerim. Bu koltukta kaldığım sürece sizinle uğraşırım. Buna gerek var mı?" sözleriyle tehdit ettiği de öne sürüldü.

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Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları
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