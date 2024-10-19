Tamer Karadağlı'dan İki Sanatçıya Tehdit! 'Van'ı Dağıtırım, Sizi Sürerim'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasıyla tartışma yaratan Tamer Karadağlı hakkında son dönemde pek çok baskı iddiası konuşulurken, bu kez de Van'da görevli iki sanatçıyı "sürgün"le tehdit ettiği iddiası dikkat çekti.

Van Devlet Tiyatrosu’nda çalışan sanatçılar Ö.T. ve E.K., Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu’na verdikleri dilekçede Van’daki bir tartışmanın ardından Ankara’ya çağrılıp Karadağlı tarafından, "Müdürümle uğraşırsanız Van’ı dağıtırım, tam düzeninizi kurmuşken ikinizi de sürerim" sözleriyle tehdit edildiklerini bildirdi.

'BU KOLTUKTA OTURDUĞUM SÜRECE SİZİNLE UĞRAŞIRIM'

Sözcü'nün haberine göre; iki sanatçının şikâyet dilekçesine göre Ankara’ya davet edilen Ö.T. ve E.K. Genel Müdürlükte toplantıya katıldılar. Bu sırada Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer elindeki çakmağı masaya fırlatarak, "Evet beyler anlatın. Sizin derdiniz nedir? Sürülmekten korkmuyor musunuz?" diye sordu. Daha sonra odaya Genel Müdür Tamer Karadağlı girdi. İki sanatçının Van Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Ferdi Erkmen ile tartışıp "Sen benim müdürüm değilsin" demeleri gündeme geldi.

Ardından Karadağlı söz alıp "Belli ki siz iyi oyuncularsınız, belli ki orası sizin çöplüğünüz. Ferdi bizim sıfırdan yetiştirdiğimiz bir müdür ve başarılı. Ama siz benim müdürümle uğraşırsanız Van’ı dağıtırım. Tam düzeninizi kurduğunuz an seni İzmir’e, seni İstanbul’a sürerim. Bu koltukta kaldığım sürece sizinle uğraşırım. Buna gerek var mı?" dedi.

Kaynak: Sözcü