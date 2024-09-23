Tamer Karadağlı’yı Eleştiren Tiyatrocu Sorguya Çekildi! Filiz Alacacı Suç Duyurusunda Bulundu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde, kurum sanatçılarına yönelik olarak “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” açıklaması yapmıştı. Kurum sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, bu açıklamayı sosyal medya üzerinden eleştiren bir arkadaşına, “Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…” mesajıyla destek verdi.

İddiaya göre, bu paylaşımın ardından Alacacı, dilekçede Özel Kalem Müdürü olduğu belirtilen Ali Ceyhan tarafından kuruma görüşmeye çağrıldı. Görüşmeye giden Alacacı’nın telefonu iddiaya göre Ceyhan tarafından alındı. Suç duyurusuna göre Alacacı, daha sonra Karadağlı’nın danışmanlığını yaptığı öğrenilen Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca bir odada alıkonularak, sorguya çekildi. Kaya, burada Alacacı’yı yaptığı paylaşımın suç teşkil ettiğini ve başının resmi makamlarla derde gireceğini söyledi. İddiaya göre Kaya, Alacacı’dan Karadağlı’ dan özür dilemesini de istedi. Dilekçede, Kaya, Alacacı’ya yönelik olarak, “Ben sizi kazanmaya çalışıyorum” gibi ifadeler de kullandı. Paylaşımının arkasında olduğunu söyleyen Alacacı, özür dilemedi.

SUÇ DUYURUSU

Yaşananların ardından Alacacı, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “hürriyeti tehdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatılarak, dava açılması istendi.

Konuya ilişkin daha önce de CHP Miletvekili Orhan Sarıbal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem