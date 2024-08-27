Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Acı Günü! Oğlunu Kaybetti

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Cihat Tamer'in acı günü. Ünlü oyuncunun bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti.

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Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Acı Günü! Oğlunu Kaybetti

Ekranların sevilen oyuncusu Cihat Tamer acı haberle sarsıldı. 81 yaşındaki ünlü oyuncunun uzun süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer vefat etti.

Ünlü Oyuncu Cihat Tamer'in Acı Günü! Oğlunu Kaybetti - Resim : 1
Atilla Tamer

Koç hastanesinden tedavi gören Atilla Tamer'in durumu uzun süredir ağırdı ve usta oyuncu sürekli oğlu için kan anonsu yapmıştı. Ancak Cihat Tamer'e kötü haber bu gece geldi. Atilla Tamer tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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