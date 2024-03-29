Tamer Karadağlı "rezalet" diyerek belediyeyi suçladı: Bakımsız bina bakanlığa ait çıktı

Sinema ve dizi oyuncusu Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu'nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin bakımsızlığı sebebiyle belediyeye yüklendi.

Çocuklar Duymasın'daki Haluk rolüyle akıllara kazınan, şimdilerde ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevi yürüten Karadağlı, bina ile ilgili "Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" dedi.

BAKANLIĞIN BÜNYESİNDE ÇIKTI

Belediyeye ait sanılan binanın ise bakanlığa ait olduğu ortaya çıktı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi, 2003 yılında mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan araziye yapılmıştı. 2006 yılında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne devredilen bina, aynı yılın aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından ortaklaşa kullanılmak için yeniden açılmıştı.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, Tamer Karadağlı’nın yönettiği Devlet Tiyatroları’nın da bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bünyesinde bulunuyor.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN CEVAP GELDİ

Halk TV'de Buket Güler'in konuğu olan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Karadağlı'ya şu sözlerle yanıt verdi:

"Rezalet dediği binanın bakım ve onarımı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Tamer Karadağlı'ya: "Rezalet dediği binanın bakım ve onarımı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Siyasi propaganda yapacağına genel müdürlük yapsaydı bilirdi." — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 29, 2024

KARADAĞLI'NIN GEÇMİŞİ

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nihal Yalçın ile ödülünü kendisine vermek için sahnede bekleyen Tamer Karadağlı arasında gerilim yaşanmıştı.

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem