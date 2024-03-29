CHP Ankara İl Başkanı: Yavaş’ın rakibini ikiye katlayacak bir oyla seçileceğini görüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara'daki seçim güvenliği hazırlıkları ve seçim sonucuna dair beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin 'Türkiye İttifakı' söylemine uygun adaylar belirlediğini, bunun karşılığını da seçim sürecinde sokakta gördüklerini söyleyen Erkol, "Bu süreç, CHP'nin şiddetli eleştirilerle karşılaştığı semtlerde, mahallelerde, sokaklarda bile büyük bir ilginin olduğunu; ülkenin içinde bulunduğu derin krizden çıkış için CHP’nin geniş toplum kesimleri tarafından umut olarak görüldüğünü bize gösterdi” dedi.

‘MANSUR YAVAŞ RAKİBİNİ İKİYE KATLAYACAK BİR OYLA SEÇİLECEK’

“Pazar gece yarısı Ankara'da tarihi bir başarı bekliyoruz” diyen Erkol, “Son 30-35 yılın tüm rekorlarının bu seçimde kırılacağına inanıyoruz. Küçük sapmalar olabilir ama Sayın Yavaş’ın rakibini ikiye katlayan bir performansla seçileceğini görüyoruz. Bizdeki anketlerde aradaki oy oranı iki kat” ifadelerini kullandı.

Oy oranı dışında kazandıkları belediye sayısı, belediye meclis üyesi sayısı anlamında da rekor kıracaklarını ifade eden Erkol, 10'un üzerinde belediyede kazanacaklarını, 10 belediyede de kazanmaya çok yakın olduklarını söyledi ve “Dileriz en az 20 belediye ile bu seçimi kazanırız” dedi.

‘SEÇİM GÜNÜ OY SAYIMINDA PROBLEM YAŞANMAYACAK, 30 BİN KİŞİ SAHADA OLACAK’

Ankaralı seçmene oy kullanmaları çağrısında bulunan Erkol, sağlıklı çalışan bir sistem kurduklarını söyledi ve oyların sayımında herhangi bir problem yaşanmayacağının altını çizdi. Sandık görevlilerinden okul sorumlularına kadar seçimle ilgili tüm kademelerde hazırlıklı olduklarını ifade eden Erkol, seçim günü CHP’nin 30 bin üzerinde insanı seçim güvenliği için mobilize edeceğini söyledi.

‘AKŞENER’İN AÇIKLAMASI NEZAKET SINIRLARINI ZORLUYOR’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş için kullandığı 'ev kölesi' sözlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erkol, "Siyaset bir rekabet işi ama aynı zamanda bir nezaket işi. Açıklamayı talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak görüyorum. Sayın Akşener’in cumhurbaşkanlığına layık gördüğü adaylardan birisiydi Sayın Mansur Yavaş. 5-6 ay içinde aynı kişiyle ilgili bu kadar farklı değerlendirmeler yapabilmek şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

‘CHP’DE KÖLE YOK, KÖLELEŞTİRMEK İSTEYEN YAKLAŞIM PARTİNİN KAPISINDAN GİREMEZ’

Akşener'in kölelik göndermesine ilişkin de Erkol, "Üyesinden genel merkez yöneticisine, milletvekilinden belediye başkanına hiçbir düzeyde tahakküm ilişkisi olmaz, kölelik ilişkisi olmaz. CHP’de hiç köle olmadığı için köleleştirmek isteyen bir yaklaşımı partinin kapısından bile sokmamaya her birimiz kararlıyız. CHP’de köle yok” değerlendirmesini yaptı.

Yavaş’ın görüşleri ve duruşunun CHP İke bütünlük sağladığını belirten Erkol, bu bütünleşmeden memnuniyet duyduklarını kaydetti.