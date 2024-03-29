Ahmet Türk: Kürtlerin bu seçimde mesaj vermesi gerekiyor

Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, seçim çalışmaları kapsamında halka buluştu. Türk, “İrademiz sandıklara yansırsa barışa bir adım daha yaklaşırız” ifadelerini kullandı

Ahmet Türk, sandıklardan Kürt halkının iradesinin güçlü çıkması durumunda amaçlarına daha da yakın olduklarını belirterek, her ne kadar belediye seçimleri olsa da Kürtlerin bu seçimde mesaj vermesi gerektiğini dile getirdi. Kürt halkının yerel seçimlerle birlikte kültürüne, diline, kimliğine ve iradesine sahip çıkacağını ifade eden Türk, “Bizim ilk öncelikli amacımız bu topraklara barışın gelmesidir. Eğer irademiz sandıklarda ortaya çıkarsa, barışa bir adım daha atmış oluruz. Yıllardır bu topraklarda bir arada yaşıyoruz. Herkesin eşit ve özgür bir yaşam hakkının olduğunu savunuyoruz. Herkesin dilini, kültürünü ve kimliğini özgürce yaşayacağı bir yaşamı kurmak istiyoruz” diye konuştu.

'HALKIMIZ SİZLERDEN RAZI DEĞİL'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Türk, belediyelerin önemine değinerek, şunları söyledi: “Halkımızın iradesine 2 dönemdir kayyım atıyorlar. Halkımız sizlerden razı değil. 31 Mart’ta kurulacak sandıklarda halkın iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bir kez daha halkımıza hizmet etmek için geleceğiz. Belediyenin her türlü imkanını halkımıza sunacağız. Seçimlere sayılı günler kaldı. 31 Mart’ta kendimizi de kentimizi de yönetmek için sandığa gitmeliyiz. Sorumluluklarımızı yerine getirmek ve irademize sahip çıkmak için sandıkları terk etmemeliyiz.”