Teravih çıkışı vatandaştan İmamoğlu'na: ‘81 tane vali, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı tek başına hepsinin hakkından geliyorsun’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu akşam yurttaşlarla beraber iftarını açtı. İmamoğlu, daha sonra teravih namazını kıldı. Namaz sonrası İstanbullu bir yurttaşın İmamoğlu’na yönelik sözleri dikkat çekti.

Namazın ardından İmamoğlu’nun yanına gelen yurttaş; “Bir yandan devlet; 81 tane valisi, 17 tane bakan, 1 tane Cumhurbaşkanı, 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı, maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Sizi tebrik ediyorum başarılarınızı diliyorum. Her zaman yanındayız. Desteğimiz sonsuz" dedi.

İmamoğlu, yurttaşa “Bizim yanımızda siz varsınız yeter” yanıtını verdi.