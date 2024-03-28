Özel: Ekrem Başkan için her anket bir öncekinden iyi geldi

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok yüksek bir oranda çok doğru işler yaptığımızı gördük. Son haftada umduğumuzdan daha iyi bir son haftaya girmiş durumdayız. Şu mümkün, 11 büyükşehirin tamamını korumamız, üstüne de 3, 4, 5 büyükşehir eklememiz mümkün. Bursa, Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam.

Ekrem Başkan için her anket bir öncekinden iyi geldi. İddialı bir şey söylemeyeyim ama şunu söyleyeyim. Haksızlığa uğradı, mazbatası iptal edildi ve ikinci seçim oldu ya. Ben ikinci seçimdeki farkı arttıracağını düşünüyorum. Burada 5 yıllık emek var. İstanbul'u Ekrem Bey'e emanet ettiler, o da "İstanbul'un muhafızıyım" dedi. Gerçekten İstanbul'da halkın haklarını korudu.

Kendi ağızlarıyla "Artık bakanlar siyaset yapmayacak, teknik olarak çalışacaklar, onlar atanmış bürokrat" diyorlardı. Şimdi çıktı bütün bakanlar, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında kampanya yapıyorlar. Bu hem sistemin iflası, hem acziyet hem de çok büyük haksızlık.

Ayrıntılar geliyor...