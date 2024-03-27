Hasan Cemal oyunu kime vereceğini açıkladı

Hasan Cemal kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini duyurdu.

Hasan Cemal oyunu kime vereceğini açıkladı

Yerel seçimlere sayılı günler kala sonucu en çok merak edilen illerden biri de İstanbul. Gazeteci Hasan Cemal kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Cemal kısa paylaşımında, 'Oyum İmamoğlu'na' ifadesini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, 54 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu açıklamıştı.

Seçimlerde aday olan gazetecilerden Ahmet Şık ve Cengiz Çandar Meclis'e girmeye hak kazanırken Hasan Cemal seçilememişti.

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2024 Yerel Seçimleri Hasan Cemal Ekrem İmamoğlu
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