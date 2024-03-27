'Türkiye Solu Sözlüğü' kitabının yazarı İnönü Alpat 'AKP üyesi' çıktı

Türkiye Solu Sözlüğü kitabının yazarı İnnü Alpat, E-devlet'te 2022 yılından beri AKP'nin üyesi olarak kayıtlı olduğunu söyledi.

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'Türkiye Solu Sözlüğü' kitabının yazarı İnönü Alpat 'AKP üyesi' çıktı

31 Mart'ta yerel seçimlere günler kala oy kullanacağı sandıklarını öğrenmek isteye yurttaşlar e-devletlerinde sürprizle karşılaşıyor.

Bazı vatandaşların e-devletlerinde habersiz bir şekilde AKP üyesi olduğu görüldü.

Bunun son örneği şair, yazar İnönü Alpat'ın başına geldi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Alpat, eşinin ve kendisinin AKP üyesi olarak gözüktüğünü duyurdu.

"Türkiye Solu Sözlüğü" de dahil çeşitli kitapların yazarı olan sosyalist aydın İnönü Alpat, daha önce bakmadığına pişman olduğunu ve 2022'den bu yana AKP üyesi göründüğünü belirterek, "Eşim ve ben AKP üyesi görünüyoruz e-devlette. Nasıl oluyor bilmiyorum ama tuhaf ve rahatsız edici. Sizler de bakınız lütfen" diye uyarı yaptı.

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AKP 2024 Yerel Seçimleri
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