Kulis: CHP'nin milletvekili sayısı artabilir

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’ye geçtiğimiz hafta İYİ Parti’den yaklaşık 5 ay önce istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu katıldı. Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP’nin yeni dönemde bir 'çekim merkezi' olacağını söyleyen partililer, katılımların devam edeceğini vurguluyor.

İYİ Parti, DEVA Partisi gibi muhalefet partilerindeki milletvekilleri arasından beklenen yeni katılımların 6-7 milletvekilini bulabileceği kulislerde konuşuluyor.