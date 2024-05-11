Emekli maaş zammında masada 3 formül var: İşte detaylar...

ZAMLAR KÖK MAAŞA YAPILIYOR

Bilindiği gibi emeklilere uzun zamandır taban maaş uygulanıyor ve bunun altında kalan rakamlar hazine desteği ile seyyanen ödeme yapılarak taban maaşa tamamlanıyor. Ocak ayında 7.500 TL olan taban maaş 10 bin TL'ye çıkartılmış ve bu rakamın altındaki tüm maaşlar 10 bin TL'ye tamamlanmak için seyyanen zamlanmıştı.

Şimdi Temmuz ayında da yapılacak artışlar kök maaş üzerinden yapılacak. Bu noktada bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi de ortaya çıkıyor.