Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü

Kutup ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz kuzey ışıkları, Güneş'te meydana gelen patlamalar sonrası Balkanlar'a kadar indi. Tabzon’dan ve İstanbul’dan da fotoğraflar geldi.

Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü

Son güneş patlaması, olağanüstü şiddetteki bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlandı ve Kuzey Işıkları'nın sıra dışı görüntülerini Avrupa'nın birçok bölgesinde ortaya çıkardı. NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyurulan bu olay, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime geçmesi sonucu meydana gelen Kuzey Işıkları'nın Almanya ve Romanya gibi ülkelerde görünmesine neden oldu.

Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü - Resim : 1

Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü - Resim : 2

Kuzey Işıkları, göz alıcı renklerle gökyüzünü süsleyen doğa olaylarından biridir. Bu olayda, manyetik fırtına sonucu oluşan yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimiyle yüksek enlemlerde (Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde) ortaya çıkar. Ancak son güneş patlamasıyla birlikte Kuzey Işıkları, nadir olarak daha alçak enlemlerde, hatta Balkanlar'a kadar inerek gözlemlendi.

Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü - Resim : 3

Türkiye'nin de Kuzey Işıkları'nın etkisi altına girmesi beklenirken ilk görüntüler Trabzon’dan geldi. Bu olağanüstü doğa olayı, gökyüzünü renkli danslarla süsleyerek insanları büyülemeye devam edecek gibi görünüyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

Güneş patlaması sonrası uyarı gelmişti: Kuzey ışıkları Türkiye'de iki şehirden göründü - Resim : 4

Kuzey Işıklarının etkisi ile İstanbul’da çekilen bir görüntü ise sosyal medyadan paylaşıldı.

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