Meyhaneciler bile bu sırları bilmiyor. Meyhane pilavına lezzet katan pişirme yöntemi

Meyhane pilavını bu özel tarifle hazırlayarak, misafirlerinizi lezzetli bir sürprizle karşılayabilirsiniz. Meyhane pilavının lezzetini belirleyen en önemli unsurlardan biri, pişirme yöntemidir. Meyhanecilerin bile bu sırları bilmediği bir gerçektir. Eğer siz de evinizde meyhane pilavı yapmak istiyorsanız, işte size özel bir meyhane pilavı tarifi.

MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Malzeme Listesi

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

½ yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı

karabiber

1, 5su bardağı

pilavlık bulgur

10 adet cherry domates

3 su bardağı sıcak su

3 adet orta boy yeşilbiber

2 adet orta boy dolmalık kırmızıbiber

2 diş sarımsak (ince doğranmış) 1 yemek kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI

Önce 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Ardından 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin. 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika civarı kavurun.

2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Ortadan ikiye bölmüş olduğunuz 10 adet kiraz domatesi ilave edin. 3 su bardağı sıcak suyu da katın ve ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye dek kapağını kapalı tutun ve sonrasında demlenmeye bırakın. Meyhane pilavınız servis için hazır, afiyet olsun...



