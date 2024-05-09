ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 54. Final bölümüyle ekrana gelecek. ATV yönetimi ''Ben Bu Cihan'a Sığmazam'' adlı Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu diziye de final kararı almıştı.

ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor

Ekranda yeni sezon öncesi dizi kıyımı sürüyor. Haziran ayında çok sayıda dizi sezon finali yapacak. Birçok dizi için ise tümden final kararı alındı. Sevilen ATV dizisi 'Ateş Kuşları', 54. final bölümüyle ekranlara veda ediyor. Bu haberle birlikte, ATV yönetimi tarafından Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı 'Ben Bu Cihan'a Sığmazam' adlı dizinin de final kararı alındığı duyuruldu.

Televizyon dünyasının sevilen yapımlarından biri olan 'Ateş Kuşları'nın final yapacak olması hayranlarını üzecek olsa da, diziye duyulan ilgi ve sevgiyi artıracak bir final bölümü ekrana gelecek. Televizyongazetesi.com'un aktardığı habere göre; ‘Ateş Kuşları’, 54. Final bölümüyle 10 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek.

İkinci sezonu da tamamlayarak aslında büyük bir başarıya imza atan Ateş Kuşları dizi projesi, çok zorlu yollardan geçti. İlk sezonda başarılı bir çıkış yapan ama Cuma akşamları rekabette zaman içinde geride kalan Ateş Kuşları dizisi, hikayesi ile geniş bir izleyici kitlesini etkilemeyi başardı.

Ateş Kuşları dizisinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Saygın Soysal, Emin Gürsoy gibi oyuncular bulunuyor.

ATV'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. Apar topar bir dizi daha bitiyor - Resim : 1


iyi bir kadrosu bulunan, hikayesiyle de izleyicileri bu zamana kadar sürükleyen Ateş Kuşları dizisi final yapıyor.

10 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan 54. ve final bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar şöyle:

Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali’nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır?


Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar’ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara’yı nasıl bir zorluk beklemektedir?

Ateş Kuşları, Ayça’nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

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