Tuğgenerallerden insan kaçakçılığı skandalı: Para karşılığı Suriyelileri Türkiye'ye taşımışlar!

Suriye iç savaşı, Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesi, Orta Doğu ve Afrika’da yaşanan diğer krizler sebebiyle Türkiye yoğun bir göç dalgası altında.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 3 milyon 115 bin 536 Suriyeli sığınmacı Türkiye’de ikamet ediyor. Kayıt dışı olan ve bu sebeple resmi verilere konu olmayan mülteci sayısının ise çok daha fazla olduğu dile getiriliyor.

Türkiye her gün göç almaya devam ederken, TSK’da görev almış bir tuğgeneralin insan kaçakçılığı yaparak Suriye’den Türkiye’ye yasadışı bir şekilde insan taşıdığı kaydedildi.

Barış Terkoğlu’nun aktarımına göre, Suriyeliler, binlerce dolar karşılığında Tuğgeneral B.Ç.’nin aracıyla kaçak olarak Türkiye’ye sokulmuş.

Normal şartlar altında durdurulmayan ve aranmayan araca güvenlik ekiplerinin, savcılık izniyle operasyon yaptığı belirtildi.

İnsan kaçakçılığını yapan B.Ç’nin emir astsubayı ve korumalığını yapan uzman çavuş gözaltına alınmış.

Cumhuriyet'e yazan Terkoğlu ayrıca şunlar söyledi:

“Bakanlık kaynakları olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi. Emir subayı ve koruma çavuşunun TSK ile ilişiğinin kesildiğini belirttiler.

YALNIZCA B.Ç DEĞİL…

Sadece Tuğgeneral B.Ç. değil. Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler. Dahası. Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış. Peki neden? Neden TSK’de bu vakalar yaşanıyor. Bunu iki askere sordum.

‘EMİR ASTSUBAYLARI DAHİ SUÇTA İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEK DURUMDA’

CHP’nin Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, kendisinin de duyduğu olayla ilgili, "TSK personel kıymetlendirmesi açısından değerlendirirsek liyakatin ve personel seçiminin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. “15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında general ve amirallerin özel karargâhı olan emir subayı ve emir astsubaylarının etkinliğini, FETÖ’nün onlara verdiği önemi ve görevleri hep beraber gördük” diyen Bağcıoğlu, “Emir subayı ve astsubaylarının seçimi, diğer önemli görev seçimleri gibi, kritik bir görevdir, sorumluluk gerektirir” ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, “Düzensiz göçmenleri yurda sokmaya çalışan suç örgütleri TSK’de görevli kritik bir birlik komutanlarının özel karargâhında yer alan emir astsubayları ile dahi suçta işbirliği yapabilecek durumda” dedi. Bağcıoğlu, “Bu olaydan alınması gereken ders, ‘TSK’de liyakata dayalı personel seçim ve görevlendirme sisteminden asla vazgeçilmeden devletin tüm unsurları ve imkânları ile düzensiz göç ile tavizsiz mücadele zorunluluğu” tespitinde bulundu.

'KABUL EDİLEMEZ'

Bölgede uzun yıllar görev yapan eski İncirlik Komutanı emekli Albay Orkun Özeller ise “Maalesef bir tugay komutanın emir astsubayı ve koruma personelinin makam aracıyla insan kaçakçılığı yaparken yakalandığı bilgisi değişik kaynaklardan bana da ulaştı” dedikten sonra şöyle devam etti:

‘Sınır ötesinde büyük özveri ile canlarını ortaya koyarak mücadele eden askerlerimizin bu tarz olaylar ile lekelenmesi kabul edilemez. Fakat bu olayın da münferit olmadığını, devletin başka birimlerinden personelinin de bu tür işlere tenezzül ettiğini duyuyor ve biliyoruz. Bunun önüne geçmek için alınacak iki tedbir var. Birincisi bu tür olayları tespit edince en ağır yaptırımlar ile ceza almalarını sağlamak. İkinci tedbir de devlet olarak ülkeye kaçak giren her Suriyelinin Afganın vb. nasıl bir beka problemi olduğunu anlatabilmektir.’”

Kaynak: Gerçek Gündem