13 yıllık aşk sona erdi! Zeynep Demirel ile Volkan Demirel boşanıyor

Önceki hafta teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanma kararı aldı.

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre; Zeynep Demirel, 13 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı.

Zeynep Demirel daha önce de boşanmayı düşünmüş, ancak Hatay depremi nedeniyle bu kararını ertelemişti. Zeynep Demirel, boşanma işlemlerini başlattı.

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.