Volkan Demirel'den fotoğraflı paylaşım geldi: 14 yıllık evlilik bitiyor mu?

Eski Fenerbahçe ve Milli Takım kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel ile ayrılacağı ile ilgili haberler çıkmıştı.

Geçtiğimiz hafta Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirel, iddiaları yalanladı.

Demirel, şunları söyledi:

“Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.”

2010’DA EVLENMİŞLERDİ

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem