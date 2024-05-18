Barbaros Şansal’ın 'dört koca istiyorum' paylaşımı gündem oldu
Açıklamalarıyla sık sık gündem olan modacı Barbaros Şansal, "Dört koca istiyorum" paylaşımıyla yine sosyal medyanın gündeminde.
Ünlü modacı Barbaros Şansal, açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.
Şansal, son olarak yaptığı bir paylaşımla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir X kullanıcısının "Tesettürlü bir kadın olmadığım için şeriat karşıtı sanıyorlar. Ben tüm kalbimle Allah'ın şeriat'ıyla yönetilmek istiyorum" paylaşımına yorum yapan Şansal, "Ben de 4 koca istiyorum" diye yazdı.
Şansal'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
İşte o paylaşım:
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