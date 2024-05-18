Barbaros Şansal’ın 'dört koca istiyorum' paylaşımı gündem oldu

Ünlü modacı Barbaros Şansal, açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.

Şansal, son olarak yaptığı bir paylaşımla yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir X kullanıcısının "Tesettürlü bir kadın olmadığım için şeriat karşıtı sanıyorlar. Ben tüm kalbimle Allah'ın şeriat'ıyla yönetilmek istiyorum" paylaşımına yorum yapan Şansal, "Ben de 4 koca istiyorum" diye yazdı.

Şansal'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte o paylaşım: