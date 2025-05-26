Denizli'de Vahşet: Yaşlı Adam Kulakları Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Denizli'de tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. 60 yaşındaki Halit Tire, evinin bahçesinde iki kulağı ve yüzünün bir kısmı kesilmiş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre yaşlı adamın vücudunda darp ve silah izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesik kulaklar ise bulunamadı.

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Denizli'de Vahşet: Yaşlı Adam Kulakları Kesilmiş Halde Ölü Bulundu

Dehşete düşüren cinayet Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Doğal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşındaki Halit Tire sabah saat 09.00 sıralarında komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini; iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Halit Tire'nin gece saatlerinde öldürüldüğü, kulakları kesildikten sonra cansız bedeninin evinin önüne bırakıldığı tespit edildi.

KULAKLAR BULUNAMADI

Tire’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesine, daha sonra ise Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelere göre vücudunda darp ve silah izine rastlanmayan Halit Tire’nin kesilen kulakları ise evde ve bahçede yapılan araştırmada bulunamadı.

Jandarma ekipleri, olayın faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

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