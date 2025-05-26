Baba Oğul Kavgasında Kan Aktı

Antalya’da baba ile oğlu arasındaki tartışma korkunç bir cinayetle bitti. 60 yaşındaki Ali T., oğlunu boş arazide defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası evine dönen baba, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Baba Oğul Kavgasında Kan Aktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde baba ile oğul arasında yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Oğlu Barış T.'yi gece saatlerinde Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye konuşma bahanesiyle çağıran Ali T. (60), burada çıkan tartışma sırasında oğlunu defalarca bıçakladı. Baba, olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar araziden gelen sesler üzerine yerde kanlar içinde yatan genci fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 25 yaşındaki Barış T.'nin çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık işlemlerinin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından kaçmayan Ali T., kısa süre sonra aynı sokak üzerindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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