Falezlerde Korkunç Ölüm

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı’nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden kayalıklara düşen bir erkek hayatını kaybetti. Saat 22.30 sularında gerçekleşen olayda, parkta bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek falezlerden aşağıya yuvarlandı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden aşağı inerek şahsın kayalık alanda hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi ve yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda cansız beden, deniz yolu ile Kaleiçi Yat Limanı’na taşındı.

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 46 yaşındaki Burhan Kanyılmaz olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA