Kocaeli’de Akılalmaz Olay! İş Yerinde Unutuldu, Camdan İnmek İsterken Metrelerce Yüksekten Düştü

Kocaeli’de 35 yaşındaki bir adam, iş yerinde unutuldu. Üzerine kapı kilitlenen adam, dışarı çıkmak için camdan inmeye çalışırken ikinci kattan düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.’nün tedavisi hastanede sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de Akılalmaz Olay! İş Yerinde Unutuldu, Camdan İnmek İsterken Metrelerce Yüksekten Düştü

Akıllara durgunluk veren olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan iş merkezinin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki A.Ö., alkol aldıktan sonra bulunduğu iş yerinde unutularak dışarıdan kilitlendi.

CAMDAN İNMEYE ÇALIŞTI, 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kapının kilitli olduğunu fark eden A.Ö., binadan çıkmak için camdan inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden A.Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sağlık Bilimleri Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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