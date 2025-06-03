SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Emekliye Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Bu Seviyeye Bile Çıkmayacak

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan rakamlarla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise yaptığı açıklamada temmuz maaşları için dikkat çeken bir tablo çizdi. "En düşük emekli maaşı bu seviyeye bile ulaşamayacak" diyerek net rakam veren Erdursun, tahmininin gerçekleşme olasılığını ise yüzde 90 olarak açıkladı.