SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'Emekliye Geçmiş Olsun' Diyerek Açıkladı: En Düşük Emekli Maaşı Bu Seviyeye Bile Çıkmayacak
Milyonlarca emekli temmuz zammını beklerken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kötü haber geldi. 5 aylık enflasyon farkını değerlendiren Erdursun, "En düşük emekli maaşı bu seviyeye bile ulaşamayacak" diyerek net rakam verdi. Erdursun, tahmininin gerçekleşme olasılığını ise yüzde 90 olarak açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan rakamlarla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise yaptığı açıklamada temmuz maaşları için dikkat çeken bir tablo çizdi. "En düşük emekli maaşı bu seviyeye bile ulaşamayacak" diyerek net rakam veren Erdursun, tahmininin gerçekleşme olasılığını ise yüzde 90 olarak açıkladı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15'İ AŞTI
TÜİK’in verilerine göre, Mayıs 2025'te tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53 arttı. Bu oranla birlikte, emekli maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı %15,09 olarak hesaplandı. Haziran verisinin eklenmesiyle bu orana bir miktar daha artış eklenecek. Ancak uzmanlara göre artış, beklentileri karşılamaktan uzak kalabilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BU SEVİYEYE BİLE ÇIKMAYACAK
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, haziran ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini öngörerek, temmuz maaş zamlarıyla ilgili şu tahminlerde bulundu:
En düşük emekli maaşı yaklaşık 16.800 TL seviyelerinde kalacak.
20 bin TL maaş alan bir emekli, temmuzda 23.040 TL alacak.
25 bin TL emekli maaşı, 29.050 TL'ye çıkacak.
30 bin TL maaş alanlar, zam sonrası 34.860 TL gelir elde edecek.
Erdursun, bu tahminlerin gerçekleşme olasılığının yüzde 90 olduğunu ifade etti.
HÜKÜMETTEN EK DÜZENLEME BEKLENİYOR
Temmuz ayı itibarıyla yapılacak zamlar sadece enflasyon farkına dayalı olursa, birçok emeklinin maaşı yine açlık sınırının altında kalabilir. Bu nedenle kamuoyunda, özellikle en düşük emekli maaşına yönelik ek bir artış yapılması beklentisi de artmış durumda.