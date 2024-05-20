Mehmet Şimşek'ten kritik dolar kuru açıklaması: 20 TL'ye düşerdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber özel röportajında gündeme dair soruları yanıtladı.

Yatay seyreden dolar kuruna ilişkin konuşan Şimşek, "Piyasadan döviz almasaydık dolar/TL 30'un altına, 20'li rakamlara düşebilirdi. Biz rezerv biriktiriyoruz, rezerv pozisyonumuzu güçlendirmemiz lazım" dedi.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Ayrıca Şimşek, "Bizim bir kur hedefimiz yok. Her şeyin piyasada belirlendiği bir döneme doğru evriliyoruz. Şu anda kura herhangi bir müdahale yok ama Merkez Bankası döviz biriktiriyor. İhracatçılara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. TL'de aşırı bir değerlenmeyi de öngörmüyoruz" diye konuştu.

VERGİ ARTIŞI OLACAK MI?

"Vergi artışı olacak mı?" sorusuna yanıt veren Şimşek, "Bu sene geçen sene gibi vergi artışı olmayacak. KDV'de herhangi bir artış öngörmüyoruz, bu yıl geçen seneki gibi bir vergi artışı olmayacak" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI SINIRI KALKACAK MI?

Yüzde 25 kira sınırına ilişkin Şimşek, "Yüzde 25 kira artış sınırının devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi için bir sebep görmüyorum. Büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem