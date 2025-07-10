Tavuğun Bu Kısımları Resmen Zehir Saçıyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı

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Özellikle göğüs ve but bölgelerindeki tavuk derisi, birçok kişi tarafından lezzetli bulunarak tüketiliyor. Ancak uzmanlara göre bu deri, neredeyse tamamen yağ dokusundan oluşuyor ve besleyici bir değer sunmuyor. Halk arasında derinin kolajen açısından zengin olduğu inancı ise bilimsel verilerle örtüşmüyor. Aksine, bu bölge hem yüksek kalori içeriyor hem de bakteri üremesine daha yatkın olması nedeniyle sağlık açısından risk oluşturuyor.

SESSİZ TEHLİKE

Gıda güvenliği uzmanları, tavuğun iç organları arasında yer alan akciğerin tüketiminin özellikle sakıncalı olduğunu bildiriyor. Yüksek ısıda pişirilse bile, bu organda zararlı parazitlerin kalma ihtimali oldukça yüksek. Tavuk ciğeri bazı mutfaklarda rağbet görse de, akciğer gibi diğer organların tüketimi enfeksiyon riski taşıyor ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.

KUYRUĞU VE KAFASI RİSKLİ

Uzman görüşlerine göre tavuk kuyruk kısmı ve kafa bölgesi de vücutta biriken toksinleri taşıma eğiliminde. Bu kısımlarda zamanla biriken zararlı maddeler, özellikle düzenli tüketimde vücuda zarar verebiliyor. Her ne kadar bu parçalar bazı ülkelerde sofralarda yer almasa da, dikkatli olunması gerektiği hatırlatılıyor.

SAĞLIKLI TÜKETİM NASIL OLMALI?

Tavuk eti, doğru bölümler tercih edildiğinde sağlıklı bir protein kaynağı olmayı sürdürüyor. Ancak uzmanlar, bilinçsiz tüketimden kaçınılması ve özellikle riskli organlardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Gıda güvenliği açısından en doğru yaklaşım ise tavuğun yalnızca güvenilir kaynaklardan temin edilmesi ve uygun koşullarda pişirilmesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi