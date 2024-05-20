Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

DİSK-AR'ın yayımladığı son verilere göre, açlık sınırı 17 bin 756 lira, yoksulluk sınırı ise 61 bin 418 lira olarak gerçekleşti.

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Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi(BİSAM), açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2024 için 17 bin 756 liradır.

Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 61 bin 418 lira olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4.914 liradır. Bu değer yetişkin bir kadın için 4.732, 15-18 yaş bir genç için 4.961, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.149 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 17 bin 756 lira olarak tespit edilmiştir.

Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 61 bin 418 liraya ulaşmaktadır.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise en az 28.458 lira olmalıdır. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 28.458 lira olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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