Gerilim arttı, gram altın rekor kırdı!

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ayrıca, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz'in Suudi Basın Ajansına göre akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi göreceği açıklandı.

GÖZLER FED'DE

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ONS ALTIN REKOR KIRDI

Yaşanan bu gelişmeler sonrası altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 2 bin 450 dolara çıkarak rekor tazeledi.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

Öte yandan gram altın ise 2 bin 539 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem