Galatasaray'da Osimhen Bilmecesi... Napoli İşi Yokuşa Sürüyor
Galatasaray'da Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmeler sürerken, İtalyan ekibi teminat isteyerek işi yokuşa sürdü. Yıldız oyuncu da görüşmeye katılarak Napoli'ye rest çekti.
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Serie A ekibi Napoli ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bir durup bir hızlanırken, yıldız oyuncu Victor Osimhen’in de Napoli’ye baskı yaptığı öğrenildi.
Sezonun sona ermesinin ardından gidecek mi kalacak mı sorusunun öznesi olan Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın olan Galatasaray Napoli işe görüşmelerini sürdürürken, Napoli’nin 75 milyon euro serbest kalma bedelinden geri adım atmaması ve teminat istemesi transferi zora sokmuştu.
Galatasaray, 75 milyon euroyu ödemeye hazır olduğunu bildirirken, bu kez Napoli tarafı Blerim Dzemaili transferlerinde sarı kırmızılıların ödemeleri geciktirmesinden duydukları rahatsızlık sebebiyle teminat mektubu istedi.
İtalyan gazeteci Di Marzio, Galatasarau’ın Napoli’ye teminat sunmadığı için transferin askıya alındığını kaydetmişti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise, iki kulüp arasındaki görüşmelerin yeniden başladığını ve Napoli’nib 5 yıla yayılacak 75 milyon euroluk bonservis için banka garantisinde direttiği kaydedildi.
Alfredo Pedulla konuya ilişkin haberinde "Victor Osimhen, Galatasaray ve Napoli'nin yaptığı pazarlığa görüntülü görüşme ile katıldı ve Türkiye'ye gitme isteğini bir kez daha yineledi” ifadelerini kullandı.