Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Beyne ve hafızaya iyi geliyormuş...

Meyvenin kraliçesinin tüm ülkede hasadı başladı. Kiraz meyvesi, beyne ve hafızaya olumlu etkileriyle bilinen bir meyve olarak dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, kirazın içerdiği antioksidanlar sayesinde beyin fonksiyonlarını desteklediğini ve hafıza performansını artırdığını göstermektedir. Ayrıca, kirazın içerdiği doğal şekerlerin beyin aktivitesini artırdığı ve odaklanmayı güçlendirdiği de bilinmektedir.

KİRAZIN VÜCUDUMUZA SAĞLADIĞI FAYDALAR NELER?

Kirazın sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Yaşlanma karşıtı

Kiraz, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler (antosiyaninler) gibi antioksidan deposudur. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirirler ve bizi yaşlanma ile ilgili hastalıklardan korurlar. Ayrıca, kalp ve sinir sisteminin zayıflaması, görme kaybı, maküler dejenerasyon, saç dökülmesi, cildin kırışması, libido kaybı, kolon ve prostat kanseri gibi oksidanların olumsuz etkilerini önler.

Bağışıklığı artırır

Serbest radikallerin zararlarına karşı korunmanın yanı sıra, antioksidanlar (C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler) ayrıca bağışıklığı arttırır ve bizi özellikle bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarından korur. Kirazlar ayrıca artrit ve iltihaplanmanın önlenmesinde, grip, ateş ve gut hastalığına karşı da çok etkilidirler. Diyabetle mücadele Kirazlar sadece antienflamatuar özelliklere sahip değil, aynı zamanda glisemik indekste pek çok meyveden daha düşük seviyededirler. Şeker hastaları veya risk altındakiler için, kiraz kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenleyerek ani yükselmeleri ve çökmeleri önler. Antosiyaninlerin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Çeşitli çalışmalar, bu güçlü antioksidan ile tip 2 diyabetle ilgili anahtar enzimleri inhibe etme kabiliyeti arasında güçlü bir bağlantı olduğunu, böylece glikoz emilimini kontrol ederek vücuttaki ilişkili hipertansiyonu ve iltihabı azalttığını göstermiştir.

Ruh halimizi ve beyin gücümüzü artırıyor

Kirazlar, beyin güçlendirme yetenekleriyle bilinir. Kirazlardaki antosiyaninlerin bilişsel işlevi artırdığı, hafıza kaybını önlediği ve Alzheimer hastalığına karşı koruduğu düşünülmektedir. Kirazlardaki polifenoller, yeni bilgileri etkili bir şekilde işlememize ve beynimizle vücudumuzun geri kalanı arasındaki iletişimi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca kirazlar, ruh halini ve kaygıyı düzenlediği bilinen bir hormon olan nadir bir serotonin kaynağıdır.

Kaynak: Sozcu.com.tr, Anadolu Ajansı