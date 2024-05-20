Reisi'nin öldüğü haberi sonrası Özgür Demirtaş'tan flaş paylaşım

Dünya, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından gelişmeleri yakından takip ediyor. Arama-kurtarma ekipleri, hava koşulları nedeniyle kaza yerine saatler sonra ulaşabildi.

Ekipler, helikopterin düştüğü noktaya ulaştıktan kısa bir süre sonra İran lideri İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Hüseyin Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu gelişmenin hemen ardından, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından Eylül 2022'de Tahran'da gözaltındayken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehsa Emini'nin fotoğrafını paylaştı.

Özgür Demirtaş, 22 yaşında hayatını kaybeden Mehsa Emini'nin fotoğrafı ile birlikte şu mesajı yazdı:

"Allah tekrar rahmet eylesin. Huzur içinde uyusun..."

Mehsa Emini kimdir?

Mehsa Emini, İran İslam Cumhuriyeti Kolluk Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Ahlak Polisi tarafından örtüsünün hükümet standartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Eylül 2022'de tutuklandı.

Karakoldan yapılan açıklamada, Emini'nin karakolda aniden kalp yetmezliği geçirdiği, yere düştüğü ve iki gün komada kaldıktan sonra öldüğü söylendi.

Görgü tanıkları, Emini'nin dövüldüğünü ve başının bir polis aracının yan tarafına çarptığını belirtti.

Ayrıca, sızdırılan tıbbi tetkikler sonucunda Emini'ye beyin kanaması ve inme teşhisi konulduğu ifade edildi.

Dünyanın dört bir yanından birçok kişi, bazı haber kaynaklarına göre İran İslam Cumhuriyeti'nde kadına yönelik şiddetin sembolü haline gelen Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.