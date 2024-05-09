Çöp diye atıyoruz. Yumurta kabuklarıyla ne yapılır? O soruna çok iyi geliyormuş...

ABD ve Almanya’da yapılan 4 araştırmayla yumurta kabuğu zarındaki değişik proteinlerin kireçlenmeye bağlı ağrıları 7 ile 10 gün arasında yüzde 40 oranında azalttığı tespit edildi.

NTV'deki habere göre; Prof. Dr. Fatma Nurten Eskiyurt kireçlenmenin bir yaşlılık hastalığı olmadığını söyleyerek eklemlerin vücuttan daha önce yaşlandığını belirtti. Kireçlenme ilaçlarının 50-60 yaş üstü kişilerin kullandığı diğer ilaçlarla etkileşim yapıp, mide ve bağırsakta emilimi azaltabildiğini, bu nedenle bitkisel ilaçlar kullanıldığını söyleyen Eskiyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika’da 2009 yılında tamamlanan ağrı ve tedaviye yönelik bilimsel çalışmada yumurta kabuğu zarının eklem aşınmalarındaki tedavi edici etkisi tesadüfen ortaya çıktı. En son 2014 yılında Almanya’da tamamlanan dördüncü çalışmada yumurta kabuğu zarından elde edilen desteğin vücuttaki kireçlenmeyi hem tedavi ettiğine hem de ağrıyı giderdiğine karar verildi. Yumurta kabuğu zarının içindeki değişik moleküllerin sadece kireçlenmedeki ağrıyı gidermediği ayrıca tedavi edici özelliği olduğu saptandı. Tüm bu bilimsel çalışmalar bize ağrısız yaşamın mümkün olabileceğini gösterdi. Hastalığın başlangıcında kişi eğer yaşam tarzını değiştirir, kilo verir, doğru beslenir, spor yapar, eklem yumuşak dokuyu kuvvetlendirirse hastalık ilerlemez olduğu seviyede kalır.”

YUMURTA KABUĞUNUN 5 KULLANIM ALANI

1. Bahçe ve Tarım: Yumurta kabuğu, toprakta bulunan zararlı böceklerden korunmak için kullanılabilir. Ayrıca toprak asiditesini dengeleyerek bitkilerin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olabilir.

2. Gübre: Yumurta kabuğu, içerdiği kalsiyum, magnezyum ve diğer mineraller sayesinde doğal bir gübre olarak kullanılabilir. Toprağa karıştırıldığında bitkilerin beslenmesine katkı sağlar.

3. Ev Temizliği: Yumurta kabuğu ince bir şekilde öğütülerek temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Özellikle lavabo ve banyo tıkanıklıklarını açmak için etkili bir yöntemdir.

4. Yüz Bakımı: Yumurta kabuğu toz haline getirilerek cilt bakımı için kullanılabilir. Cildi sıkılaştırıcı etkisi bulunan yumurta kabuğu maskeleri, cilt bakım rutininin vazgeçilmez bir parçası olabilir.

5. Hayvan Beslenmesi: Yumurta kabuğu, öğütülerek hayvan yemlerine karıştırıldığında hayvanların kemik ve diş sağlığını destekleyebilir. Ayrıca yumurta kabuğunun içerdiği kalsiyum, kuşların yumurta kabuklarını daha sağlam bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olabilir.