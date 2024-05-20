İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok"

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldı: "Yaşam belirtisi yok"

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu haberde Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin enkazında yaşam belirtisi olmadığı kaydedildi.

Arama kurtarma timlerinin olay yerine doğru hareket ettikleri belirtildi.

AKINCI IHA TESPİTLERİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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