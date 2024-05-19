AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma personeli gidiyor
AFAD, İran'da meydana gelen helikopter kazası için 32 arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye hareket ettiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İran'daki helikopter kazası için yardım ekipleri gönderdiklerini duyurdu.
AFAD, şu açıklamada bulundu:
"İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi.
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