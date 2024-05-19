AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma personeli gidiyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İran'daki helikopter kazası için yardım ekipleri gönderdiklerini duyurdu.

AFAD, şu açıklamada bulundu:

"İran ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir. Van ve Erzurum'dan 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal için yola çıkmıştır" denildi.