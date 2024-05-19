Erdoğan'dan Reisi açıklaması: Her türlü desteğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazası geçiren İran Cumhurbaşkanı Reisi için destek açıklamasında bulundu.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Reisi açıklaması: Her türlü desteğe hazırız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin kaza yapmasının ardından kurtarma ekiplerinin hala bölgeye ulaşamadığı açıklanırken Türkiye'den de ilk açıklamalar geldi.

Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken Dışişleri Bakanlığı "Helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" açıklması yaptı.

Açıklamada "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: İRAN MAKAMLARIYLA KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Reisi'yle ilgili paylaşım yaptı. "Kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür" diyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler
İran Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı
CNN yorumcusu Alice Stewart ölü bulundu CNN yorumcusu Alice Stewart ölü bulundu
İlham Aliyev'den, helikopter kazası yaşayan İran Cumhurbaşkanı Reisi için destek mesajı: Her türlü desteği vermeye hazırız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, helikopter kazası sonrası İran'a destek mesajı
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez doğum yapacak Kırmızı et fiyatlarını düşürecek yeni sığır türü geliyor! Yılda 20 kez doğum yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez açıkladı: İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor? İnsanlar neden dövizlerini satıp TL’ye geçiyor?
Gerçek Gündem açıklıyor I Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek Ronaldo Türkiye'ye geliyor: Derbiyi ünlü iş insanıyla izleyecek
Dünya devinden Fenerbahçe’ye sponsorluk teklifi: Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi Ali Koç, “seçimden önce böyle bir anlaşma etik olmaz” yanıtını verdi
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı