Erdoğan'dan Reisi açıklaması: Her türlü desteğe hazırız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin kaza yapmasının ardından kurtarma ekiplerinin hala bölgeye ulaşamadığı açıklanırken Türkiye'den de ilk açıklamalar geldi.

Reisi'nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken Dışişleri Bakanlığı "Helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve yetkililerin sağlıklı olmalarını temenni ediyoruz" açıklması yaptı.

Açıklamada "Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN: İRAN MAKAMLARIYLA KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından Reisi'yle ilgili paylaşım yaptı. "Kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür" diyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum." ifadelerini kullandı.