Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu

Bilim insanları uzun ömürlü kan gruplarını inceledi. 100 yaşından fazla yaşayan insanlar hangi kan grubundan?

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Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu

Kan grubunun yaşam süresi üzerindeki etkisi uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu olmuştur. Son araştırmalar, kan gruplarının yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar, A, B, AB ve 0 kan grupları arasında yaşam süresi açısından belirgin farklılıklar olduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü ve en sağlıklı kan grubu belli oldu.

Yapılan araştırmalar sonucunda en uzun ömürlü kan grubunun 0 kan grubu olduğu belirlenmiştir.

Cumhuriyet'in geçtiği habere göre; Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel itibarıyla en sağlıklı kan grubu olduğu bildirildi.

Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu - Resim : 1

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu tespit edildi.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

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Kan grubuna bak ne kadar yaşayacağını öğren. En uzun ömürlü kan grubu - Resim : 2
NTV'nin aktardığı habere göre; 882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsızlığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı. Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Young, “Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok” derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" diye konuştu.

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