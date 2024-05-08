Gönül Dağı'na dengeleri alt üst edecek bir oyuncu geliyor! Transferde böylesi görülmedi

TRT1 ekranlarında her bölümü ayrı heyecana sahne olan Gönül Dağı dizisine dengeleri alt üst edecek bir isim transfer edildi. Bir dönem yaptığı açıklamayla sosyal medya gündemine oturan Aydın Battal, TRT1 dizisine katılıyor

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Gönül Dağı'na dengeleri alt üst edecek bir oyuncu geliyor! Transferde böylesi görülmedi

Gönül Dağı dizisi, TRT1 ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran ve her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan bir yapım olarak dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre, dizinin dengelerini alt üst edecek bir isim transfer edildi. Sosyal medya gündemine oturan ve bir dönem yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Aydın Battal, artık Gönül Dağı dizisinin kadrosuna katılıyor.

Aydın Battal'ın diziye katılması, izleyiciler arasında heyecan yaratırken, yapıma yeni bir soluk getireceği de kesin. Daha önceki rolleriyle dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncunun, Gönül Dağı dizisinde nasıl bir karakterle karşımıza çıkacağı merak konusu oldu.

haber7'de yer alan habere göre; Birbirinden duygusal sahneleriyle yürekleri sıcacık eden Gönül Dağı dizisinde duyanların kendini şaşırmaktan alıkoyamayacağı bir transfer daha yapıldı. Kendine has konuşmalarıyla tüm dikkatleri üzerinde toplayan Aydın Battal, izlenme rekorları kıran Gönül Dağı hanesine ismini yazdırdı.

Gönül Dağı'na dengeleri alt üst edecek bir oyuncu geliyor! Transferde böylesi görülmedi - Resim : 1

Muhtarlık seçimini kazanamamasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Aydın Battal, TRT1'in rekortmen projesi Gönül Dağı'ndan gelen teklifi kabul etti. Kırşehir'deki yerel seçimler sonrası kendisine birçok dizi ve film teklifleri geldiğini belirten Battal, izleyenlerin her Cumartesi akşamı severek seyrettiği Gönül Dağı'nda kameralar karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Yine sosyal medya hesabından seyircilere müjdeli haberi duyuran Aydın Battal, İşte geldim Gönül Dağı. İlk seti tamamladık bugün'' şeklinde ifadelere yer verdi. Bilindiği üzere kendisi için 'Acemi Şair' lakabını kullanan Aydın Battal, aslen Kırşehirlidir ve 20 Haziran 1975 tarihinde hayata gözlerini açmıştır.

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