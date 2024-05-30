İş insanı ve yalı sahibi mahkemelik oldu: 12 dakikada tahliyeyi durdurdu

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Kanlıca’nın en güzel yanlarından biri olan Dirvana Yalısı’nda 24 yıldır oturan iş insanı Ali Karacan, 9 yıldır kirasını düzenli olarak ödemediği için ev sahibi Zeynep Dirvana ile mahkemelik oldu.

2 yıldır Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi ile İstinaf arasında gidip gelen davayı sonunda Zeynep Dirvana kazandı. Daha önce ‘iflas ettim’ diyerek dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyan Karacan bu defa da icra memurlarının işi yavaştan alması yüzünden tahliyeden kurtuldu. Dirvana’nın avukatı Handan Bakbak, kendilerini oyaladıkları iddiasıyla icra memurları hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

DAKİKALARCA KAPIDA BEKLETTİ

24 yıldır Dirvana Yalısı’nda ikamet eden Ali Karacan'ın, Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 15 Mayıs 2024 tarihli kararıyla yalıdan tahliye edilmesine karar verildi. Karacan’ın tahliye dosyası bu kararın ardından 17 Mayıs 2024 Beykoz İcra Dairesi’ne gönderildi. Yalı sahibi Zeynep Dirvana ve avukatı Handan Bakbak icra memurlarıyla birlikte Kanlıca'daki yalıya gittiler. Daha önceden tebligatlar kendisine ulaşmasın diye yalının 58 olan kapı numarasını 62 olarak değiştiren Ali Karacan, bu defa da kapısına gelen icra memurlarına kapıyı açmadı. Yalı sahibi Zeynep Dirvana ile Avukat Handan Bakbak icra memurlarıyla uzun süre kapının açılmasını beklediler. Avukat Bakbak, kapının açılmaması üzerine yalıya deniz tarafından girilmesi için icra memurlarıyla konuşsa da başarılı olamadı. Dirvana ve Bakbak 15 dakika kapının açılmasını beklerken Ali Karacan bu süre içerisinde mehil vesikası alınarak icrayı durdurdu.

İCRA MEMURLARINA SUÇ DUYURUSU!

Handan Bakbak, memuriyet vasfını ve görevini kötüye kullandıkları gerekçesiyle Beykoz İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Hatice Kübra Karakoyun, Sevim Biçer ve soyadı alınamayan Yakup isimli icra memurları ile azmettiren sıfatıyla da Ali Karacan hakkında Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bakbak’ın dilekçesinde özetle: ‘’17 Mayıs 2024 tarihinde saat 09;00’da tahliye randevusu alınmıştır. Sevim Biçer, yolluk ve yerine getirme harcının yatırılmasını istedi. Bunu derhal yaptık ve saat 10:00’a adrese gelmemizi söylediler ancak 10:18’de daireden çıkış yaptılar. Biz de onlarla birlikte çıktık. Adrese gittiğimizde kapı açılmadı. Memur Yakup, ‘Kimseyi rencide etmeye hakkınız yok. Kapıdan geri çekilin, adliye aracını da ileriye çekin’’ dedi. Bir süre sonra ‘’Ben çilingir alacağım’’ diyerek yanımızdan ayrıldı. 10 dakika sonra mehil vesikasının ödendiğine dair görüntüyü cep telefonundan bize gösterdi. Borçlunun vekili bile ortada yokken adeta onun vekili gibi hareket ediyordu. Müvekkilim yaşlı ve hastadır. İstanbul’da da başka mülkü bulunmamaktadır. Bizi oyalayan icra memurlarıyla ilgili soruşturma izni verilmesi ve ardından yargılanmalarını talep ediyoruz’’ denildi.

16 DAKİKA OYALANDIK

Medyaradar’a konuşan Bakbak, "Tahliye için gittiğimiz adreste icra memurları 10:44-11:00 arası bizi oyaladı. Bu süre içerisinde yalıda bulunanlar bize kapıyı açmadı. Denizden girecektik ama bu arada icra memurları bizi oyaladı. Biz icra memurlarıyla uğraşırken davalı Ali Karacan icra dairesinde katakulli çevirerek 12 dakikada mehil vesikası alıp tahliyeyi engelledi. Bu süre içerisinde UYAP’ta işlem yapmak bile imkansız. Bizi kapıda oyalayan tüm icra memurları hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

EVDEN ÇIKINCA YEDİ KURBAN KESECEĞİM

Zeynep Dirvana, geçtiğimiz yıl sonuçlanan mahkeme kararından sonra şu açıklamayı yapmıştı:

“Mahkemeyi kazanınca 7 tane kurban kesmiştim. Adak adadım, evden çıkınca 7 tane daha keseceğim. 8 yıldır doğru düzgün kira ödemiyor; kendini haklı göstermek için de ‘İflas ettim’ diye beyan ediyor. İflas eden adam, yalıda mı oturur? Mahkeme tahliye için tebligat üstüne tebligat gönderiyor ama tebligatların hiçbiri ulaşmıyor. Sonradan anladık ki, evin kapı numarasını değiştirmiş! Konutun gerçek kapı numarası 58, ama Karacan üzerine 62 yazdırmış. Postacı geliyor, adresi bulamıyor, tebligat geri dönüyor. Zaten evde çalışanları oturuyor gibi göstermiş. Kendi gerçek ikameti Ümraniye’de görünüyor.”