Rakiplerini sollayan Mert Yazıcıoğlu'nun sırrı belli oldu. Yükselişi nasıl başladı?

NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi izlenme rekorları kırarken dizinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun yükselişi de dikkat çekiyor. Mert Yazıcıoğlu'nun başarısının detayları birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Televizyongazetesi.com'daki habere göre; Mert Yazıcıoğlu'nun yükselişini başlatan diziyle ilgili detaylar da belli oldu.

BARAN KARAKTERİYLE ÜNLENMİŞTİ

2012 yılından bu yana setlerde görmekte olduğumuz oyuncu, Karagül isimli dizideki Baran karakteri ile zaten milyonlarca izleyicinin aklında ve kalbinde bir iz bırakmıştı.

Ancak bu diziden sonraki projelerin oyuncunun gelişimi konusunda fark yaratmasını sağlasa bile, kariyer hedefleri bakımından ne kadar faydalı olduğu da hep sorgulandı. kısa süreli olan rolleri ile; Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı, Bir Annenin Günahı, Darmaduman gibi diziler genç oyuncu için kısa süren projeler olarak akıllarda duruyor.

AŞK101 SAYESİNDE TÜM DÜNYA TANIDI

Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisi ile yurt dışında hayran kitlesini daha da artıran Mert Yazıcıoğlu için, bu sezonun etkili dizilerinden olan Kızıl Goncalar’ın çok geri dönüşler sağladığını görmekteyiz.

Kızıl Goncalar dizisinin ikinci sezonda da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor ve Mert Yazıcıoğlu’nun son yıllarda kariyer zıplaması konusunda aradığı diziyi bulduğunu da söyleyebiliriz.

Oyuncu için sosyal medyada yeni rolüyle ilgili çok sayıda övgü dolu yorum görebilirsiniz. Rolünde başarısının yanı sıra, karizmasıyla da etkilediğini belirten dizi hayranları, Mert Yazıcıoğlu’nun güçlü çıkışından çok memnun.



Birçok izleyici oyuncunun tam da aradığı rolü bulduğunu ve yeteneklerini ortaya koyma fırsatını da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyor.

Oyuncunun kariyerinde kısa süreli olan projelerin fazlalığı da dikkate alındığında böyle bir rolü uzun süredir beklediğini de söylemek mümkün.