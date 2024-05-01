NOW TV Kızıl Goncalar'a yeni karakter! Cüneyd'in babasını canlandıracak

"NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar, heyecan verici bir gelişmeyle izleyicileri meraklandırdı. Cüneyd'in babasını canlandıracak yeni oyuncuyla ilgili büyük ses getiren haberler gündeme bomba gibi düştü.

Dizinin yeni karakteri için yapılan seçmeler sonucunda, sektörde deneyimli ve başarılı bir ismin bu rolü üstleneceği kesinleşti. Yapılan duyuruya göre, bu önemli karakteri canlandıracak olan oyuncunun kimliği belli oldu...

YENİ SEZON ÖNCESİ BOMBA KATILIM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızıl Goncalar” dizisi yeni sezonda da NOW’da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi ünlü oyuncuları buluşturan Gold Film imzalı dizide her hafta performansıyla hayranlıkla izlenen Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyd’in babası Vahit sonunda diziye geliyor.

“Kızıl Goncalar” dizisi yeni sezonda da NOW’da seyirciyle buluşmaya devam edecek. Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Şerif Erol, Sitare Akbaş ve Hazal Türesan gibi ünlü oyuncuları buluşturan Gold Film imzalı dizide her hafta performansıyla hayranlıkla izlenen Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyd’in babası Vahit sonunda diziye geliyor.

Rol için Gold Film çok titiz bir çalışma yapıldı ve sonunda ödüllü oyuncu Tolga Tekin’le anlaşıldı. Dizinin merakla beklenen karakteri Vahit ekibe 18. bölümden itibaren dahil olacak. Vahit’in gelişi dengeleri alt üst edecek. Tolga Tekin, Paramparça dizisindeki Özkan karakteriyle büyük ses getirmişti.