Esnaf usulü dolma. Meğer esnaf lokantalardaki dolmalar bu yüzden lezzetliymiş

Esnaf usulü dolma tarifi, lezzetli bir yemeğin sırlarını keşfetmek isteyen herkes için harika bir seçenek olacak. Siz de bu lezzeti evinizde deneyerek sevdiklerinize unutulmaz bir deneyim yaşatabilirsiniz.

Esnaf usulü dolmanın püf noktaları arasında kullanılan malzemelerin kalitesi, dolma yapımında gösterilen özen ve ustalık bulunuyor. Öncelikle taze ve iri biberler seçilerek içleri dikkatlice temizleniyor. Ardından iç harcı için kullanılacak malzemeler özenle hazırlanıyor. Pirinç, kıyma, soğan, domates, biber salçası ve baharatlar ustalıkla bir araya getirilerek harika bir lezzet elde ediliyor.

ESNAF USULÜ BİBER DOLMASININ TARİFİ

MALZEMELER



10-12 adet dolmalık biber

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 kahve fincanı kuş üzümü

1/2 kahve fincanı kadar dolmalık fıstık

2 büyük domates

1 çay bardağı zeytinyağı

tuz

YAPILIŞI



İç malzemesi için kuru soğanları doğrayın ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun.



Soğanlar kavrulunca rendelenmiş veya robottan geçirilmiş 1 adet domatesi ekleyin.

Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçler ilave edilerek hafifçe kavurun.

Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker, tuz ilave edin.

Karıştırıp ocaktan alın.

Son olarak İnce doğranmış maydanoz ve taze naneleri ekleyip ve güzelce karıştırın.

Diğer taraftan dolmalık biberlerin kapak kısmı açın.

Her biberin içine iç harcından doldurularak tencereye yerleştirin.

Dolmaların kapağına kapatmak için bir domatesi küçük doğrayarak her biberin tepesini kapatın.

Daha sonra uygun bir tencereye dizin.

Son olarak üzerlerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirip biberlerin yarısına gelecek kadar su ilave edin.

Tencerenin kapağı kapatıp pişmeye bırakın.

Pirinçler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis edin.

Kaynak: Mynet.com, Youtube.com