E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir

E-devlet üzerinden yapılan duyuru ile 81 ilde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine! Artık herkesin e-devlet üzerinden birikmiş paralarını kontrol etmesi istenmektedir. Bu konuda yapılan duyuru ile herkesin birikmiş paraları olabileceği konusunda bilgilendirilmektedir.

Duvar'da aktarılan habere göre; Maaşından sürekli kesinti olan kişilerin çoğu soluğu e-devlet sisteminde alıyor. Uzmanlar Takasbank'ta biriken paranız olabileceği konusunda uyarıyor.

Yeni bir işe başlayan çalışanların maaşlarında kesintiler olabiliyor. Bunun nedeni ise otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne dahil olmaları. Maaş skalanız üzerinden hesaplanan kesinti BES üzerinden Takasbank'ta birikiyor.

e-Devlet üzerinde biriken paranızı öğrenmenin en basit yolu şöyle:

e-Devlet sistemine girin. Arama bölümünde Takasbank yazıp bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri bölümünü tıklayın. Ardından çıkacak sayfada birikmiş paranız varsa görebilirsiniz.

Aylık 30 bin maaş alan bir kişinin hesabında aylık bin, bin 500 TL birikmiş oluyor. Ortalama 25 bin TL maaş alan kişiden ise aylık 800 lira kesilmiş olur. Bu birikimin yaşanmasını istemeyen çalışanlar ise BES sistemini arayarak kesintiyi iptal edebilir.

Takasbank nedir?

Alım satım işlemlerinin yapıldığı Takasbank, e-Devlet sisteminde de var. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından açılan banka üyelerin bankalar arası geçişinde güvenilirliği sağlar. Borsa bünyesinde de bulunan yapı özellikle Bireysel Emeklilik birikimini sağlar.