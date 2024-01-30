HGS geçişleri e-Devlet uygulamasında görünmedi, sürücülerin başına dert oldu: Katlanarak ceza geliyor!

Kış turizminin gözde merkezlerinden Bursa Uludağ'a kendi araçlarıyla çıkanlar, tatil dönüşü sürprizle karşılaştı.

1 Ocak 2024'ten itibaren tam zamanlı HGS uygulamasına geçen Uludağ Milli Parkı gişelerinde alışılagelen kuyruk olmayınca girişlerin ücretsiz olduğunu düşünen tatilciler, 60 liralık HGS geçiş ücretini 660 lira olarak ödemek zorunda kaldı.

"BEDELİ BİZE ÇOK AĞIR OLDU"

Gelen cezaya ilişkin İHA'ya konuşan T.D., "Bir tek PTT'nin Milli Parklar HGS geçişleri diye sınıflandırdığı bölümde borç bilgisi görünüyor onun dışında hiç bir yerde geçiş bilgileri ve borç kalanı görünmüyor. Kaldı ki bugüne kadar tek gişede HGS uygulaması vardı. bir gişe nakit olarak çalışıyordu. Her iki gişede HGS uygulaması başlamış ama haberimiz olmadı. Bunun çoğu kişi tarafından bilinmediğini düşünüyorum. Çünkü girişlerde kimseyle muhatap olmuyorsunuz kameralardan plakanıza giriş ücreti yansıyor. Bu tatilin bedeli bize çok ağır oldu" dedi.

ULUDAĞ'A GİRŞİLER HGS İLE ÜCRETLİ

Uludağ Milli Parkı'na kendi araçları ile girmek isteyen sürücüler motosiklet için 40 lira, otomobil için 60 lira, minibüs için 80 lira, midibüs için 300 lira otobüs için ise 600 lira giriş ücreti ödüyor. HGS'si olamayan sürücüler için giriş ücreti plakaya yazılıyor. Giriş yapan sürücüler 15 gün içerisinde PTT şubelerinden giriş ücretini ödeyebiliyor. 15 günü geçiren sürücülere ise geçiş ücretinin 10 katı kadar ceza uygulanıyor.

PTT GERİ ÖDEMELERE BAŞLADI

Daha önce tek gişede HGS uygulaması yapan PTT tam kapasiteli geçiş bilgisinin verilmediği gerekçesiyle 1 Ocak 2024 öncesi cezaları bulunan araç sürücülerinin www.hgsmusteri.ptt.gov.tr adresine başvuruda bulunmaları durumunda geri ödemelerine başladı.

HIZLI GEÇİŞ SİSTEMİ (HGS)

HGS, Hızlı Geçiş Sistemi'nin kısaltmasıdır. HGS, Türkiye'de ücretli köprü ve otoyollarda gişede durmadan hızlı ödeme ve geçiş sağlayan bir sistemdir.

HGS sistemi, köprü ve otoyol girişlerinde bulunan gişelere yerleştirilen antenlerin, araçlardaki HGS kartlarını okuması ile gerçekleştirilen sistemi kapsamaktadır. Hızlı geçiş sistemi kartları kolaylıkla okunması adına genel olarak araçların ön cam kısmına yapıştırılmaktadır.

HGS sistemi, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi ile çalışır. RFID teknolojisi, radyo dalgaları kullanarak nesnelerin kimlik bilgilerini okumak için kullanılan bir teknolojidir. HGS sisteminde, araçtaki HGS etiketi, aracın ön camına yapıştırılır. Bu etiket, üzerinde araç plakası, HGS numarası ve diğer bilgiler bulunan bir RFID çipi içerir.

Araç, ücretli köprü veya otoyoldan geçiş yaptığında, gişedeki anten, aracın ön camında bulunan HGS etiketini okur. Okunan bilgiler, HGS sistemine gönderilir ve geçiş ücreti hesaplanır. Hesaplanan geçiş ücreti, aracın HGS hesabından tahsil edilir.

HGS NASIL ALINIR?

HGS almak için, PTT, bankalar veya anlaşmalı satış noktalarına başvurabilirsiniz. Bireysel başvurularda araç sahibinin nüfus cüzdanı ile araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi aranıyor. Kurumsal başvurularda ise kurum adına düzenlenmiş vekaletname ile yine araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi gerekiyor.

PTT'den HGS almak için, PTT merkez veya işyerlerine başvurabilirsiniz. Başvuru sırasında, nüfus cüzdanı, araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi ve 15 TL kart ücreti ödemeniz gerekiyor.

Bankadan HGS almak için, bankaların şubelerine başvurabilirsiniz. Başvuru sırasında, nüfus cüzdanı, araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi ve bankanın belirlediği kart ücreti ödemeniz gerekiyor.

Anlaşmalı satış noktalarından HGS almak için, anlaşmalı satış noktalarına başvurabilirsiniz. Başvuru sırasında, nüfus cüzdanı, araç ruhsatı veya ruhsatın fotokopisi ve anlaşmalı satış noktasının belirlediği kart ücreti ödemeniz gerekiyor.

HGS etiketi, aracınızın ön camına yapıştırılır. Etiketin yapıştırılacağı bölüm, aracınızın dikiz aynasının iki parmak altındaki bölümdür.

HGS BAKİYESİ NASIL YÜKLENİR VE SORGULANIR?

HGS bakiyesini yüklemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- PTT: PTT şubelerine giderek, HGS hesabınız için para yatırabilirsiniz,

- Bankalar: Bankaların internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM'leri üzerinden HGS hesabınıza para yükleyebilirsiniz,

- Anlaşmalı satış noktaları: Anlaşmalı satış noktalarından HGS hesabınıza para yükleyebilirsiniz,

HGS bakiyesini sorgulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

* E-Devlet: e-Devlet üzerinden, HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabilirsiniz,

* HGS çağrı merkezi: 0 850 460 60 60 numaralı HGS çağrı merkezini arayarak, HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabilirsiniz,

* PTT: PTT şubelerinden, HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabilirsiniz,

* Bankalar: Bankaların internet bankacılığı, mobil bankacılığı veya ATM'leri üzerinden, HGS hesabınızın bakiyesini sorgulayabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem