Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise’nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

Silahlı saldırıya ilişkin görüntülerde, saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin ana kapıdan girdikten sonra bir süre kendi aralarında konuştukları görülüyor.

İÇERİYİ KONTROL ETTİLER

Kayıtlarda, saldırganların kilisenin iç kapısını açıp içeriyi kontrol etmeleri, 1 kişinin içeri girmesinin hemen ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri yer alıyor.

Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! - Resim : 1

SİLAHIN BİRİ TUTUKLUK YAPTI

Görüntülere saldırganlardan birinin tutukluk yapan silahı kurmaya çalışması ve saldırının ardından kaçmaları yansıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Sarıyer kilise
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