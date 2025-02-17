En Büyük Gurur: Alperen Şengün'ün All-Star Heyecanına İlk Antrenörü de Ortak Oldu Yalnız Bırakmadı

NBA 2025 All-Star organizasyonunda sahaya çıkan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün performansı, kendisini basketbola kazandıran antrenörü Salim Taslı tarafından büyük bir gururla takip edildi. Şengün'ü küçük yaşlardan itibaren yetiştiren hocası Taslı "Bu sadece Alperen için değil, Türk sporu için de unutulmaz bir an. Bundan sonraki başarılarını heyecanla bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Baran Şenel Baran Şenel
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NBA 2025 All-Star organizasyonunda sahaya çıkan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün performansı, kendisini basketbola kazandıran antrenörü Salim Taslı tarafından büyük bir gururla takip edildi.

Türk Sporu İçin De Unutulmaz Bir An

Gelişiminde önemli rol oynadığı oyuncusunun Global Yıldızlar Takımı formasıyla All-Star’da mücadele etmesini evinden izleyen Taslı, bu anı Türk basketbolu adına tarihi bir başarı olarak değerlendirdi. Şengün’ün henüz dört yıl içinde NBA’de sergilediği üstün performans sayesinde All-Star seviyesine ulaştığını vurgulayan Taslı, "Bu sadece Alperen için değil, Türk sporu için de unutulmaz bir an. Bundan sonraki başarılarını heyecanla bekliyoruz," dedi.

Bu Noktaya Ulaşması Bizim İçin Büyük Bir Onur

Antrenörlük sürecinde Alperen Şengün ile güçlü bir bağ kurduğunu belirten Taslı, genç oyuncunun her zaman kendilerini gururlandırdığını ifade etti. "Onun bu seviyeye gelmesi inanılmaz bir duygu. 28 numaralı formasıyla ülkemizi en büyük basketbol sahnesinde temsil ediyor. Kendi yetiştirdiğimiz bir oyuncunun bu noktaya ulaşması bizim için büyük bir onur," şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
2024 NBA All-Star NBA Basketbol
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